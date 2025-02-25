Aspiratoare profesionale cu acumulator

Curățare ergonomică – transport fără efort: Aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, ultraușor și puternic, este specialistul tău pentru curățenie în cele mai înguste spații. Datorită materialului inovator EPP, este primul aspirator cu o greutate de doar 4,5 kg și este în același timp extrem de robust și durabil. De asemenea, impresionează printr-un raport preț–performanță foarte bun.

Fie că este vorba despre gospodării private, meșteșugari sau administratori de clădiri, BVL 3/1 Bp, cu un volum al recipientului de 3 litri și o capacitate mare de absorbție, este ideal pentru lucrul în spații restrânse. Curățarea punctuală și a scărilor devine extrem de ușoară. Acumulatorul puternic Kärcher Battery Power asigură timpi lungi de funcționare, iar cadrul ergonomic de purtare permite lucrul fără oboseală. Toate funcțiile importante pot fi controlate prin panoul de comandă de pe centura de talie. Opțional este disponibil un filtru HEPA 14 extrem de eficient.

Ultraușor

Datorită noului material EPP, rucsacul cântărește doar 4,5 kg, fiind extrem de ergonomic și ușor de transportat.

Inovator

Materialul EPP (polipropilenă expandată) este extrem de ușor, robust și durabil. De asemenea, este ecologic, fiind 100% reciclabil.

Ergonomic

Cadrul de purtare deuter® asigură un confort maxim chiar și la utilizare îndelungată. Deosebit de practic: panoul de comandă de pe centura de șold, prin care pot fi controlate și verificate toate funcțiile. Furtunul de aspirare poate fi conectat atât pentru utilizatorii dreptaci, cât și pentru cei stângaci.