Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspiratoare profesionale cu acumulator

    Aspiratoare profesionale Kärcher cu acumulator pentru curățare uscată. Fără cablu, utilizare oriunde, economie de timp până la 24% și productivitate crescută.

    Curățarea autobuzelor cu aspiratorul cu acumulator tip rucsac

    Performanță fără fir – fără compromisuri

    Cu aspiratoarele Kärcher cu acumulator nu renunți la nimic: nici la performanță, nici la calitatea curățării. Aspiratoarele cu acumulator țin pasul fără probleme cu modelele comparabile alimentate la rețea și impresionează prin libertatea de mișcare. Fără cablu de alimentare – care doar încurcă – fără conectări și deconectări. Acest lucru economisește timp și crește productivitatea. Aspiratorul cu acumulator T 9/1 Bp funcționează 24 de minute cu o singură încărcare și până la 46 de minute în modul eco!efficiency. Aspiratorul tip rucsac BVL 5/1 Bp este imbatabil în spațiile înguste, de exemplu în cinematografe, autobuze, trenuri sau avioane. Modelul ultraușor BVL 3/1 Bp, alimentat cu acumulator, este specialistul tău pentru curățări punctuale și scări. Este ideal pentru gospodării private, meșteșugari sau administratori de clădiri.

    Complet încărcat – cheia pentru aspirare fără întreruperi

    Vei fi la fel de impresionat de lucrul fără cablu, de mobilitatea și flexibilitatea excelente, de productivitatea crescută cu efort redus și de economiile de timp de până la 24%.

    Utilizarea aspiratorului cu acumulator tip rucsac în avioane

    Putere maximă fără cablu

    Modelul BVL 5/1 Bp oferă cea mai bună performanță de curățare de pe piață, datorită acumulatorului inovator de 36 V. Această performanță este comparabilă cu cea a aspiratoarelor profesionale uscate alimentate la rețea. Singurul lucru la care renunți este cablul – iar în schimb câștigi mult mai mult.

    Aspirator tip rucsac cu acumulator cu centura de șold

    Ușor de utilizat

    Cu panoul de comandă amplasat direct pe centura de șold, aspiratorul nostru tip rucsac duce ergonomia la un nou nivel. Controlezi toate funcțiile direct din zona șoldurilor, fără întreruperi ale lucrului. Iar indicatorul de stare a acumulatorului îți arată în orice moment câtă autonomie mai ai.

    Aspirarea scărilor cu aspiratorul tip rucsac cu acumulator

    Economisește energie și câștigă timp

    La echipamentele cu acumulator, economisirea energiei este dublu avantajoasă: pentru mediu și pentru o durată de viață mai mare. În modul eco!efficiency, BVL 5/1 Bp funcționează cu un consum de energie semnificativ mai redus, obținând timpi de funcționare mult mai lungi.

    Utilizarea aspiratoarelor profesionale cu acumulator în retail

    Fără conectare la priză

    Aplecarea repetată pentru conectarea și deconectarea cablurilor solicită efort și întrerupe munca. Economisește timp și energie pentru tine și echipa ta.

    Tehnologie în timp real - acumulator

    Tehnologie în timp real

    Datorită tehnologiei Kärcher în timp real, știi autonomia rămasă a acumulatorului în orice moment. Oricând. În timp real. Inclusiv puterea utilizată în acel moment. Iar încărcătoarele noastre afișează timpul rămas până la încărcarea completă.

    Încărcarea acumulatorului

    Eficient și ecologic

    Cu modul eco!efficiency, echipamentul Kärcher economisește și mai multă energie și funcționează mai silențios, printr-o simplă apăsare de buton. Conceptul eficient permite timpi lungi de funcționare și utilizarea în zone sensibile la zgomot, precum hotelurile.

    Aspiratorul uscat cu acumulator BVL 3/1 BP

    Aspirator tip rucsac cu acumulator BVL 3/1 Bp

    Curățare ergonomică – transport fără efort: Aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, ultraușor și puternic, este specialistul tău pentru curățenie în cele mai înguste spații. Datorită materialului inovator EPP, este primul aspirator cu o greutate de doar 4,5 kg și este în același timp extrem de robust și durabil. De asemenea, impresionează printr-un raport preț–performanță foarte bun.

    Fie că este vorba despre gospodării private, meșteșugari sau administratori de clădiri, BVL 3/1 Bp, cu un volum al recipientului de 3 litri și o capacitate mare de absorbție, este ideal pentru lucrul în spații restrânse. Curățarea punctuală și a scărilor devine extrem de ușoară. Acumulatorul puternic Kärcher Battery Power asigură timpi lungi de funcționare, iar cadrul ergonomic de purtare permite lucrul fără oboseală. Toate funcțiile importante pot fi controlate prin panoul de comandă de pe centura de talie. Opțional este disponibil un filtru HEPA 14 extrem de eficient.

    Ultraușor
    Datorită noului material EPP, rucsacul cântărește doar 4,5 kg, fiind extrem de ergonomic și ușor de transportat.

    Inovator
    Materialul EPP (polipropilenă expandată) este extrem de ușor, robust și durabil. De asemenea, este ecologic, fiind 100% reciclabil.

    Ergonomic
    Cadrul de purtare deuter® asigură un confort maxim chiar și la utilizare îndelungată. Deosebit de practic: panoul de comandă de pe centura de șold, prin care pot fi controlate și verificate toate funcțiile. Furtunul de aspirare poate fi conectat atât pentru utilizatorii dreptaci, cât și pentru cei stângaci.

    Aspirator tip rucsac cu acumulator BVL 5/1 Bp

    Echipamentele alimentate la rețea se opresc la capătul cablului. Aspiratoarele noastre cu acumulator pot fi utilizate oriunde. Fără desfășurare și strângere de cabluri, fără a trage după tine cabluri, fără încurcarea cablurilor, fără căutarea și schimbarea prizelor. BVL 5/1 Bp este un aspirator tip rucsac cu acumulator care oferă mobilitate și flexibilitate maxime, fără cablu. Datorită puterii mari de aspirare, comparabile cu cea a echipamentelor alimentate la rețea, oferă cea mai bună performanță de curățare de pe piață. Cadrul ergonomic brevetat asigură un nivel ridicat de confort și o operare extrem de ușoară, toate funcțiile fiind controlate direct de pe panoul de pe centura de șold. Cu BVL 5/1 Bp lucrezi mai relaxat și economisești până la 24% din timp. În plus, reduci costurile de service, deoarece echipamentele fără cablu nu au cabluri defecte.

    Află mai multe
    Aspirator tip rucsac cu acumulator BVL 5/1 Bp
    Aspirator uscat cu acumulator T 9/1 Bp

    Aspirator uscat cu acumulator T 9/1 Bp

    Fără cablu – putere maximă. Aspiratorul profesional Kärcher T 9/1 Bp cu acumulator oferă aceeași performanță și același rezultat de curățare ca un aspirator alimentat la rețea. Mai mult decât atât, oferă cea mai bună performanță de curățare de pe piață. Beneficiezi de acest lucru de fiecare dată când îl folosești.
    De asemenea, impresionează prin lucrul fără cablu, mobilitate și flexibilitate, productivitatea mai mare cu efort redus și economii de timp de până la 23%. T 9/1 Bp este aspiratorul ideal pentru firmele de servicii clădiri, precum și pentru curățenie în transporturi, retail sau industria hotelieră. Operarea sa este extrem de simplă, mai ales în zone cu puține sau fără prize – pe scări, în cinematografe, teatre, pe coridoarele hotelurilor etc.

    T 9/1 Bp poate fi alimentat cu doi acumulatori diferiți:
    - acumulator Kärcher Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah, cu Real Time Technology și afișaj LC pentru monitorizarea tensiunii;
    - acumulator Kärcher Battery Power+ de 36 V / 7,5 Ah, cu Real Time Technology, afișaj LC și protecție la supracurent. Capacitatea de 7,5 Ah asigură timpi de funcționare deosebit de lungi.

    Aspirator de mână cu acumulator HV 1/1 Bp

    Am analizat exact de ce au nevoie meșteșugarii și furnizorii de servicii pentru curățenia clădirilor sau a vehiculelor: un aspirator de mână cu acumulator, compact, puternic și durabil. Kärcher HV 1/1 Bp își demonstrează punctele forte prin dimensiunile reduse, greutatea mică și accesoriile dedicate, ideale pentru toate aplicațiile – de la birou și atelier, până la curățenia auto sau lucrări de montaj.

    HV 1/1 Bp oferă cea mai bună performanță de curățare din clasa sa. Manevrarea simplă, modul eco!efficiency și indicatorul de stare al acumulatorului asigură o productivitate și mai mare. Cu acest aspirator cu acumulator, cureți pur și simplu mai rapid. Scapi de operațiuni consumatoare de timp precum desfășurarea cablului, trasul aparatului după tine sau căutarea prizelor. Timpul de lucru se reduce cu până la 25%.

    Curățenie rapidă înainte de închiderea ușilor liftului

    Cu HV 1/1 Bp și duza pentru spații înguste, îndepărtezi rapid murdăria din ghidajele lifturilor. De asemenea, poți aspira podeaua liftului într-un timp foarte scurt.

    Aspiratorul de mână HV 1/1 Bp poate fi utilizat cu doi acumulatori:
    - acumulator Kärcher Battery Power- de 18 V/2,5 Ah, cu Real Time Technology și afișaj LC;
    - acumulator Kärcher Battery Power+ de 18 V/3,0 Ah, cu Real Time Technology, monitorizare tensiune și protecție IPX5. Acumulatorul litiu-ion Battery Power+ de 18 V asigură autonomie îndelungată.

    Aspirator de mână cu acumulator HV 1/1 Bp

    Flexibilitate completă

    Duza rotativă la 360° permite lucrul în toate direcțiile. Poți atașa ușor diverse accesorii la HV 1/1 Bp pentru aplicații variate.

    Extrem de puternic

    Noul aspirator de mână cu acumulator impresionează prin puterea turbinei și debitul mare de aer. Energia este furnizată de un acumulator litiu-ion Kärcher Battery Power+ de 18 V – pentru cea mai bună performanță de curățare de pe piață și autonomie extinsă.

    Ușor de manevrat

    HV 1/1 Bp este extrem de ușor și compact, pentru lucru fără efort și transport facil oriunde.

    Economic și silențios

    În modul eco!efficiency, consumul redus de energie permite autonomie mai mare și funcționare silențioasă.

    Super ergonomic

    Datorită componentelor moi din zona mânerului, HV 1/1 Bp stă confortabil în mână și este ușor de ghidat.