Autoutilitare municipale multifuncționale | Kärcher

Autoutilitarele municipale Holder sunt utilizate în special în aplicații care pun cerințe ridicate atât asupra operatorilor, cât și asupra utilajelor. Care este motivul? Aceste autoutilitare multifuncționale sunt concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului, în cele mai dificile condiții. Cu utilaje perfect adaptate vehiculului, ele oferă un pachet complet, superior din punct de vedere tehnic și economic soluțiilor standard.