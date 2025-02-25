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    Autoutilitare municipale multifuncționale | Kärcher

    Autoutilitare

    Autoutilitarele municipale Kärcher sunt potrivite pentru numeroase utilizări pe spațiul public pe tot parcursul anului, de la măturare stradală și cositul ierbii, până la deszăpezire. Descoperă toate configurațiile disponibile.

    Gata pentru orice

    Soluții personalizate pentru fiecare aplicație

    Soluții optime pentru o gamă largă de aplicații: autoutilitarele multifuncționale Kärcher-Holder sunt concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului, în cele mai dificile condiții, și oferă performanțe superioare de la 26 la 129 CP (18,9–95 kW), indiferent de locație sau aplicație.

    Autoutilitară Karcher
    Autoutilitara MIC 42 Karcher

    Autoutilitare multifuncționale Kärcher

    Într-o comunitate există o gamă variată de sarcini: de la întreținerea spațiilor verzi și întreținerea drumurilor, până la deszăpezire sau irigare. Gama MIC oferă soluția ideală pentru cerințe diverse. Aceste autoutilitare compacte și manevrabile sunt extrem de potrivite pentru trotuare, parcuri și străzi înguste din centrul orașelor.

    Autoutilitare multifuncționale Holder

    Autoutilitarele municipale Holder sunt utilizate în special în aplicații care pun cerințe ridicate atât asupra operatorilor, cât și asupra utilajelor. Care este motivul? Aceste autoutilitare multifuncționale sunt concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului, în cele mai dificile condiții. Cu utilaje perfect adaptate vehiculului, ele oferă un pachet complet, superior din punct de vedere tehnic și economic soluțiilor standard.

    Servicii municipale S_130