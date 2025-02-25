Autoutilitare municipale multifuncționale | Kärcher

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Autoutilitarele municipale Kärcher sunt potrivite pentru numeroase utilizări pe spațiul public pe tot parcursul anului, de la măturare stradală și cositul ierbii, până la deszăpezire. Descoperă toate configurațiile disponibile.
Soluții optime pentru o gamă largă de aplicații: autoutilitarele multifuncționale Kärcher-Holder sunt concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului, în cele mai dificile condiții, și oferă performanțe superioare de la 26 la 129 CP (18,9–95 kW), indiferent de locație sau aplicație.
Într-o comunitate există o gamă variată de sarcini: de la întreținerea spațiilor verzi și întreținerea drumurilor, până la deszăpezire sau irigare. Gama MIC oferă soluția ideală pentru cerințe diverse. Aceste autoutilitare compacte și manevrabile sunt extrem de potrivite pentru trotuare, parcuri și străzi înguste din centrul orașelor.
Autoutilitarele municipale Holder sunt utilizate în special în aplicații care pun cerințe ridicate atât asupra operatorilor, cât și asupra utilajelor. Care este motivul? Aceste autoutilitare multifuncționale sunt concepute pentru utilizare pe tot parcursul anului, în cele mai dificile condiții. Cu utilaje perfect adaptate vehiculului, ele oferă un pachet complet, superior din punct de vedere tehnic și economic soluțiilor standard.