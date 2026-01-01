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    AWT Fp | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher pentru curățarea cu presiune, vertical, cu panou de control și pistol de pulverizare atașat.

    AWT Fp

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.534-903.0

    Potrivit și pentru utilizarea în timpul iernii: Air Water Tower AWT Fp protejat împotriva înghețului conține un manometru precis pentru măsurarea presiunii din anvelope și un dozator convenabil de apă într-o singură unitate cu montare la exterior.
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