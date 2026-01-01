AWT Fp | Kärcher

Cu ajutorul sistemului Air Water Tower AWT Fp din gama de unități Kärcher montate la exterior, locurile neîngrijite sunt de domeniul trecutului. Nu există manometre pentru măsurarea presiunii din anvelope, canistre pentru completarea apei, sau alte recipiente similare în cale. În schimb, AWT Fp este un manometru pentru măsurarea presiunii din anvelope și distribuitor de apă într-o singură unitate care te ajută să economisești spațiul. Presiunea din anvelope poate fi verificată şi reglată cu uşurinţă până la 8 bari. Dozatorul integrat de apă oferă apă curată, cum ar fi pentru rezervorul de lichid de spălare a parbrizului, în timp ce un sistem integrat de protecție împotriva înghețului asigură o funcționare fiabilă în orice moment, chiar și în zilele reci de iarnă. Acceptorul electronic de monede acceptă atât monede, cât și jetoane și poate fi programat cu ușurință pentru a se potrivi cerințelor tale specifice. Durata de funcționare a unității poate fi, de asemenea, configurată individual pentru orice valoare de până la 7 minute.

Sistem integrat de distribuție a apei Îndepărtare comodă și fără efort a apei. Locația rămâne ordonată, deoarece nu sunt necesare canistre pentru completarea apei și alte recipiente similare. Verificare electronica a monedelor Programarea individuală și simplă. Utilizarea unei varietăți de monede și jetoane cu un singur acceptor de monede. Timp programabil de funcționare Reglare liniară a duratei de funcționare până la 7 minute. Pentru adaptarea individuală la condițiile locale.