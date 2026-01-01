Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+D75 | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli B 110 R, cu tehnică dovedită de perii cu role, lățime de lucru de 75 de centimetri și funcție de măturare integrată pentru o curățare rapidă și profundă într-un singur pas. Pentru a economisi resurse, mașina are sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE, precum și dozarea apei în funcție de viteză. Funcția noastră inovatoare de umplere automată vine ca standard pentru umplerea convenabilă și economisitoare de timp a rezervorului de apă curată de 110 litri. Afișajul color mare, care poate fi operat în 30 de limbi și prin care sunt realizate toate setările importante, este, de asemenea, standard. Pentru a preveni în mod fiabil erorile de funcționare, fiecărui utilizator îi pot fi atribuite drepturi de acces individuale cu sistemul inovator de chei KIK. Utilizatorul beneficiază, de asemenea, de un nivel ridicat de confort la conducere și de o siguranță sporită datorită reglării flexibile a înălțimii scaunelor și a luminilor de conducere pe timp de zi. Un echipament de spălare lateral pentru extinderea lățimii de lucru și curățarea aproape de margini este, de asemenea, disponibil ca echipament opțional.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.