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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+D75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bc Dose+D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-407.0

    Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu sistem de dozare a agentului de curățare DOSE, dozare a apei dependentă de viteză și sistem inovator de chei KIK.
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