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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+D75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative, destinat curățării profesionale.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bc Dose+D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-408.0

    Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, 2 perii de disc și funcția Auto Fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă proaspătă de 110 litri.
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