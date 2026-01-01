Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+D75 | Kärcher

Proiectată pentru o suprafață de 4500 m² pe oră, mașina de spălat pardoseli B 110 R impresionează cu un pachet de echipamente extinse, inginerie fiabilă cu perii de disc cu lățime de lucru de 75 centimetri și rezervoare de 110 litri pentru apa curată și murdară. Toate funcțiile sunt convenabile, ușor de utilizat și pot fi controlate prin intermediul afișajului color mare în 30 de limbi, elementele de operare codificate în culori facilitând în continuare manipularea. Sistemul integrat de taste KIK permite alocarea individuală a drepturilor de acces pentru funcții importante ale mașinii, ajutând astfel în mod eficient la evitarea erorilor de operare. Funcția noastră de umplere automată, sistemul de dozare a agentului de curățare a dozelor și dozarea apei în funcție de viteză vin ca standard pentru umplerea economisitoare de timp și consumul de economisire a resurselor. Utilizatorul beneficiază, de asemenea, de un confort de conducere excepțional și de un nivel ridicat de siguranță datorită reglării flexibile a înălțimii scaunului și a luminilor de conducere pe timp de zi.

Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Sistem inovator KIK Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.