Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+SSD+R75 | Kärcher

Cu o capacitate a rezervorului de 110 litri fiecare pentru apă curată și apă murdară, precum și un cap de perie cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și unitatea de măturare integrată, B 110 R gestionează performanțele de până la 5100 m². Cu puntea de spălare laterală standard, lățimea de lucru poate fi extinsă cu 10 centimetri și zonele apropiate de margini pot fi curățate. Toate setările sunt introduse în mod convenabil pe afișajul color mare în 30 de limbi, elementele de operare codificate în culori facilitează munca pentru utilizator, scaunul reglabil pe înălțime asigură un confort maxim, luminile de conducere pe timp de zi sporesc siguranța și funcția Auto Fill economisește valori timp de muncă. Datorită sistemului inovator de taste KIK, cu care pot fi atribuite diferite drepturi diferiților utilizatori pentru setarea modurilor de curățare și a altor funcții, erorile de operare sunt prevenite în mod eficient. B 110 R conservă, de asemenea, resursele cu sistemul de dozare a agentului de curățare a dozei și dozarea apei dependentă de viteză.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini. Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea. Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.