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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+SSD+R75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bc Dose+SSD+R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-411.0

    Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu baterie și sistem de dozare DOSE, cap de perie cu role, punte de spălare laterală și rezervoare de 110 litri. Pentru curățare de până la 5100 m2 pe oră.
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