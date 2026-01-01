Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc Dose+SSD+R75 | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-411.0Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu baterie și sistem de dozare DOSE, cap de perie cu role, punte de spălare laterală și rezervoare de 110 litri. Pentru curățare de până la 5100 m2 pe oră.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată (l)
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
5100
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3600
Baterie (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
1200
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
500
Consumul de apă (l/min)
5.7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Puterea motorului (W)
2350
Greutate totală admisă (kg)
650
Actualizări software disponibile până la
2032-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
258
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1695 x 975 x 1315
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Informații produs
Domenii de utilizare