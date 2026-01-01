Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc SSD+D75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
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Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-403.0Mașină de spălat pardoseli compactă și foarte manevrabilă, cu post de conducere B 110 R, echipată cu cap de frecare cu perie-disc, rezervor de 110 litri și unitate laterală de spălare pentru extinderea lățimii de lucru la 75 de centimetri.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată (l)
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Baterie (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
40
Consumul de apă (l/min)
5.7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Puterea motorului (W)
2350
Greutate totală admisă (kg)
650
Greutate fără accesorii (kg)
256
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1695 x 975 x 1315
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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