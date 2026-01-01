Masina de spalat pardoseli B 110 R Bc SSD+D75 | Kärcher

B 110 R este caracterizată de două perii puternice tip disc cu lățime de lucru de 75 de centimetri și punte de spălare laterală pentru extinderea lățimii de lucru și curățarea aproape de margini, precum și un design compact și subțire pentru o manevrabilitate maximă. Până la 5100 m2 pot fi curățați în profunzime în fiecare oră. Mașina este ușor de operat datorită elementelor de comandă codate în culori și a afișajului color (30 de limbi) și, de asemenea, foarte confortabilă pentru utilizator, cu scaunul șoferului reglabil pe înălțime și pedal acceleratie ergonomica. Sistemul inovator de chei KIK pentru atribuirea individuală a drepturilor de acces la funcțiile cheie ale mașinii, asigură o protecție eficientă împotriva erorilor de funcționare, precum și luminile de zi integrate, care asigură un nivel ridicat de siguranță. Dozarea apei este dependentă de viteză și funcția de umplere automată care economisește timp completează conceptul de succes al modelului B 110 R.

Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini. Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea. Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.