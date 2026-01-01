Masina de spalat pardoseliB 110 R Bc+D75 | Kärcher

Datorită încărcătorului său integrat de baterii, B 110 R poate fi încărcat cu ușurință în diferite locații cu acces la surse de alimentare externe. Cu 2 perii disc, lățime de lucru de 75 de centimetri, precum și designul său deosebit de subțire și compact, mașina manevrabilă și agilă este potrivită și pentru curățarea zonelor înclinate. Este incredibil de simplu de utilizat cu comutatorul EASY Operation, elementele de operare codate prin culori și afișajul color pentru a introduce toate setările importante în 30 de limbi. Acest lucru este susținut de inovatorul sistem de chei KIK, care exclude în esență orice erori de funcționare. Rezervorul de apă curată de 110 litri este umplut cu funcția Auto Fill, economisind astfel timp, iar dozarea apei în funcție de viteză asigură un consum redus, care poate fi adaptat în orice moment. Utilizatorul beneficiază, de asemenea, de o reglare confortabilă a înălțimii scaunului, precum și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o creștere a siguranței.

Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Sistem inovator KIK Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.