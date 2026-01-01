Masina de spalat pardoseliB 110 R Bc+D75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-404.0Ideală pentru zonele cu colțuri sau spații înguste: mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R. Echipată cu cap cu perie-disc de 75 cm lățime de lucru, încărcător integrat și rezervor cu o capacitate de 110 litri.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată (l)
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Baterie (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
40
Consumul de apă (l/min)
5.7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Puterea motorului (W)
2350
Greutate totală admisă (kg)
650
Actualizări software disponibile până la
2032-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
248
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1695 x 975 x 1315
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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