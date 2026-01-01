Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +D75 | Kärcher

Conceput pentru intervale lungi de lucru pe suprafețe de dimensiuni medii, mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R Classic este deosebit de silențioasă, echipată cu un compartiment mare pentru baterii, curăță cu ușurință până la 4.500 m²/h. De asemenea, are rezervoare generoase de 110 litri pentru apă proaspătă și apă murdară, modul economic eco!eficiency, inginerie fiabilă și dovedită a periilor cu disc cu o lățime de lucru de 75 de centimetri și o racletă din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu performanțe de aspirare de top pe piață. Sistemul inteligent de chei KIK pentru atribuirea individuală a drepturilor de acces la funcțiile mașinii, afișajul multilingv, comutatorul inteligent EASY Operation și elementele de control cu coduri de culori asigură o operare foarte ușoară. Pentru și mai mult confort și siguranță în lucru, mașina este echipată și cu lumini de zi foarte vizibile.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Afisaj mare color Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.