Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +D75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-432.0Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere este puternică și dotată cu rezervoare generoase de 110 l, cap de perie cu discuri de 75 cm lățime, sistem de chei KIK și comutator EASY Operation pentru o utilizare ușoară.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor cu perii
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată ( )
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Baterie (V)
24
Viteza de conducere (km/h)
max. 6
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
75 / 40
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
175
Consumul de apă (l/min)
5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Greutate fără accesorii (kg)
251
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1635 x 975 x 1265
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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