☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +D75 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher, gri, cu scaun negru și volan, văzută din lateral.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Classic +D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-432.0

    Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere este puternică și dotată cu rezervoare generoase de 110 l, cap de perie cu discuri de 75 cm lățime, sistem de chei KIK și comutator EASY Operation pentru o utilizare ușoară.
    Solicită o ofertă