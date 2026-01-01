Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +R75 | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R Classic, alimentată cu baterie, foarte ușor de utilizat, dispune de o racletă cu performanțe de aspirare de top pe piață, precum și un cap de perie cu rolă lățime de 75 de centimetri, cu funcție de pre-măturare care economisește timp – ambele fabricate din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate. Rezervoarele de 110 litri pentru apă curată și apă murdară permit nu numai perioade de lucru mai lungi, ci și performanțe în suprafață de până la 4.500 m²/h. Datorită designului său compact, B 110 R Classic este foarte agil și, prin urmare, este foarte potrivit pentru curățarea zonelor înclinate. Luminile de zi integrate asigură cea mai bună vedere de ansamblu și vizibilitate. Presiunea mare de contact a rolelor asigură rezultate excelente de curățare și, dacă este necesar, acestea pot fi schimbate rapid și ușor. Un afișaj mare pentru setarea tuturor funcțiilor importante în peste 30 de limbi și elemente de control ușor de înțeles, codificate cu culori, fac mașina ușor de utilizat. Sistemul inteligent de chei KIK pentru atribuirea individuală a drepturilor de acces la funcțiile mașinii previne, de asemenea, erorile de operarenedorite.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Afisaj mare color Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.