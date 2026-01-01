Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +R75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-434.0Ideală pentru suprafețe de dimensiuni medii: mașina de spălat pardoseli este agilă, alimentată cu baterii și silențioasă, cu rezervoare de 110 l și cap de perie și racletă de înaltă performanță.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor cu perii
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată ( )
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Baterie (V)
24
Viteza de conducere (km/h)
max. 6
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
1200
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
75 / 500
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
175
Consumul de apă (l/min)
5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Greutate fără accesorii (kg)
251
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1635 x 975 x 1265
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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