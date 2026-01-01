☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Classic +R75 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii de curățare vizibile în partea inferioară.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Classic +R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-434.0

    Ideală pentru suprafețe de dimensiuni medii: mașina de spălat pardoseli este agilă, alimentată cu baterii și silențioasă, cu rezervoare de 110 l și cap de perie și racletă de înaltă performanță.
    Solicită o ofertă