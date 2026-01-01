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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+D75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative, destinat curățării profesionale.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack 170Ah+D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-416.0

    Echipată standard cu baterie puternică de 170 Ah și încărcător la bord, mașina de spălat pardoseli B 110 R, este compactă și manevrabilă.
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