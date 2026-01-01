Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+D75 | Kärcher

Compactă, agilă, cu baterie: B 110 R cu cap de perie cu disc și lățimea de lucru de 75 de centimetri oferă rezultate excentelente în timpul curățării în zone înclinate. Datorită celor două rezervoare de 110 litri pentru apă curată și apă murdară și dozării apei în funcție de viteză, gestionează intervale lungi de lucru și o performanță a suprafeței de până la 4500 m² pe oră. O baterie puternică de 170 Ah, împreună cu un încărcător compatibil sunt incluse standard, la fel și funcția de umplere automată care economisește timp pentru umplerea rezervorului de apă dulce și a sistemului de taste KIK, care permite atribuirea individuală a drepturilor de acces pentru funcțiile importante ale mașinii. B 110 R este extrem de simplu de utilizat datorită elementelor de operare codificate în culori și a afișajului mare, pe care toate funcțiile importante pot fi setate în peste 30 de limbi. Mașina este echipată cu un scaun al șoferului reglabil pe înălțime și lumini de conducere vizibile în timpul zilei pentru confort sporit de lucru și siguranță.

Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Sistem inovator KIK Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.