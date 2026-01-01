Rezultate de curățare de top, sisteme de economisire a resurselor, funcționare simplă și un nivel ridicat de utilizare ușoară: B 110 R convinge în toate domeniile. Acționat de o baterie puternică de 170 Ah, care este încărcată convenabil prin intermediul încărcătorului încorporat, 2 perii cu disc cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, dozarea apei în funcție de viteză și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE asigură o putere de curățare ridicată cu un consum redus simultan de apă și agenți de curățare. Elementele de operare codificate prin culoare, comutatorul EASY Operation pentru selectarea programului de curățare și afișajul color mare, în 30 de limbi, asigură, de asemenea, o operare foarte simplă. Funcția de umplere automată a rezervorului de apă curată și sistemul de clătire a rezervorului pentru curățarea rapidă a rezervorului de apă murdară sunt integrate pentru o utilizare ușoară. Și mașina este echipată cu un scaun al șoferului reglabil pe înălțime și lumini de conducere vizibile în timpul zilei pentru confort sporit de lucru și siguranță.

Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Sistem inovator KIK Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.