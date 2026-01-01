Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75 | Kärcher

Detaliile inteligente ale echipamentelor pentru protejarea resurselor valoroase, cum ar fi sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE și dozarea apei în funcție de viteză, sunt elemente esențiale ale conceptului B 110 R. O baterie puternică de 170 Ah și încărcătorul sunte incluse în standard. Capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și funcția de pre-maturare integrată impresionează, de asemenea, cu o performanță optimă de curățare. Funcția noastră inteligentă de umplere automată și un sistem automat de clătire a rezervorului sunt incluse ca standard pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată sau curățarea profundă a rezervorului de apă murdară. Ambele rezervoare dețin 110 litri. În plus, utilizatorii beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului, opțiuni simple de setare prin afișajul color în peste 30 de limbi, precum și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o siguranță și mai mare. Cu zona B 110 R se pot realiza performanțe de aproximativ 4500 m² pe oră.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.