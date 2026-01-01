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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative, destinat curățării profesionale.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-424.0

    Rezervoarele de apă curată și murdară de 110 litri, precum și funcția de umplere automată, permit performanțe de suprafață de 5100 m² pe oră.
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