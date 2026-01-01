Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75 | Kärcher

Datorită unui volum al rezervorului de 110 litri fiecare pentru apă curată și apă murdară, precum și a unui cap de perie cu disc cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, mașina de spălat pardoseli B 110 R atinge fără efort o performanță a suprafeței de aproximativ 5100 m² pe oră. De asemenea, este atașată o punte de spălare laterală, care extinde lățimea de lucru cu 10 centimetri și permite curățarea aproape de margini. Cu sistemul de dozare a agentului de curățare a dozei care economisește resursele, funcția de umplere automată care economisește timp pentru umplerea rezervorului de apă proaspătă și sistemul cu chei KIK pentru evitarea erorilor de funcționare. O baterie puternică de 170 Ah și un încărcător la bord sunt, de asemenea, incluse în dotarea standard. Utilizatorul beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului, de opțiuni de setare simple prin afișajul color în peste 30 de limbi, precum și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o creștere a siguranței pasive.

Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini. Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea. Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.