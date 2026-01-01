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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-423.0

    Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu baterie de 170 Ah, încărcător de baterie integrat, punte de spălare laterală și sistem de dozare a agentului de curățare DOSE.
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