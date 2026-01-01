Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75 | Kärcher

Echipată standard cu o baterie puternică de 170 Ah și un încărcător de baterii integrat, B 110 R, cu rezervoarele sale de 110 litri, curăță până la 5100 m² pe oră. Acest lucru se realizează cu capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și unitatea de măturat, precum și cu puntea de spălare laterală pentru extinderea lățimii de lucru cu 10 centimetri pentru a permite curățarea aproape de margini, de asemenea sub rafturi. Următoarele caracteristici vin, de asemenea, ca standard: dozarea apei în funcție de viteză și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE pentru conservarea resurselor, funcția Auto Fill pentru umplerea economisitoare a rezervorului de apă proaspătă și sistemul de clătire a rezervorului pentru curățarea rapidă a rezervor de apă murdară. Toate funcțiile sunt convenabile, ușor de utilizat și pot fi controlate în 30 de limbi pe ecranul color mare sau cu comutatorul EASY Operation. Sistemul de taste KIK integrat permite atribuirea individuală a drepturilor de acces pentru funcții importante ale mașinii, ajutând astfel în mod eficient la evitarea erorilor de operare.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini. Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea. Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.