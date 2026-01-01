Masina de spalat pardoseliB 110 R Bp Pack 170Ah+R75 | Kärcher

Intervalele lungi de lucru și performanțele de suprafață de până la 4500 m² pe oră sunt posibile cu B 110 R. Are, de asemenea, o baterie puternică de 170 Ah, împreună cu un încărcător integrat, rezervoare de apă curată și murdară de 110l ,precum și dozarea economică a apei, dependentă de viteză. Cu o lățime de lucru de 75 de centimetri, zonele sunt curățate folosind o tehnică fiabilă cu perii rola, cu funcție de măturare integrată. Funcționarea mașinii este, de asemenea, foarte simplă. În afară de inovatorul nostru sistem de chei KIK pentru evitarea erorilor de funcționare, elemente de operare codificate în culori, comutatorul EASY Operation, un afișaj multilingv, precum și funcția de umplere automată economisitoare de timp pentru umplerea rezervorului de apă curata, asigură o manipulare foarte simplă . Mașina este echipată cu un scaun pentru operator reglabil pe înălțime și cu lumini de conducere vizibile în timpul zilei pentru confort sporit de lucru și siguranță.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.