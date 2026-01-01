☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseliB 110 R Bp Pack 170Ah+R75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack 170Ah+R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-415.0

    Mașina de spălat pardoselior B 110 R gestionează o performanță de până la 4500 m². O baterie de 170 Ah și un încărcător sunt integrate standard.
    Solicită o ofertă