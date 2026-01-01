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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-427.0

    Mașină de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R, puternică și foarte ușor de utilizat, echipată generos, cu cap cu perii cilindrice, unitate integrată de măturare și lățime de lucru de 75 de centimetri.
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