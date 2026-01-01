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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack Classic +D75 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher, gri, cu scaun negru și volan, văzută din lateral.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack Classic +D75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-433.0

    Mașina de frecat cu tracțiune este echipată cu rezervoare de 110 l pentru apă curată și apă murdară, cap de perie cu discuri cu o lățime de lucru de 75 cm, baterie AGM și încărcător de baterie.
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