Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack Classic +D75 | Kärcher

Un afișaj multilingv, comutatorul inteligent EASY Operation, elemente de control cu coduri de culori: mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R Classic impresionează prin conceptul său de funcționare ușor de utilizat și, în același timp, rezultate excelente de curățare pe zonele de dimensiuni medii. Acest lucru este asigurat de ingineria dovedită a periilor cu disc și de racleta din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu performanțe de aspirare de top pe piață. Echipată standard cu o baterie puternică AGM de 170 Ah, încărcător de baterie potrivit și modul economic eco!eficiency Kärcher, mașina de curățat podele oferă performanțe în suprafață de până la 4.500 m²/h și o funcționare foarte silențioasă. Rezervoarele generoase de 110 litri pentru apă curată și apă murdară permit cu ușurință sarcini de lucru mai lungi, în timp ce luminile de zi asigură un nivel ridicat de siguranță activă și pasivă. În plus, sistemul inteligent de chei KIK pentru atribuirea individuală a drepturilor de acces la funcțiile mașinii ajută în mod eficient la evitarea erorilor de operare.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Afisaj mare color Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.