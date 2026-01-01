☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack Classic +R75 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii de curățare vizibile în partea inferioară.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp Pack Classic +R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-435.0

    Mașină de spălat pardoseli cu post de conducere, agilă și alimentată cu baterie, echipată cu baterie de 170 Ah, încărcător, racletă de înaltă performanță și cap de periere cu lățime de lucru de 75 cm, precum și rezervoare de 110 litri.
    Solicită o ofertă