Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack Classic +R75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-435.0Mașină de spălat pardoseli cu post de conducere, agilă și alimentată cu baterie, echipată cu baterie de 170 Ah, încărcător, racletă de înaltă performanță și cap de periere cu lățime de lucru de 75 cm, precum și rezervoare de 110 litri.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor cu perii
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată ( )
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 170
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50
Viteza de conducere (km/h)
max. 6
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
1200
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
75 / 500
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
175
Consumul de apă (l/min)
5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Greutate fără accesorii (kg)
379
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1635 x 975 x 1265
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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