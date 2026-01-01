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Țară: România
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Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-405.0Mașina de spălat pardoseli B 110 R include două perii cu discuri, precum și funcția de umplere automată care economisește timp. De asemenea, este inclus: inovatorul sistem de chei KIK.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată (l)
110 110
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4500
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3150
Baterie (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 230 / 50
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
40
Consumul de apă (l/min)
5.7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Puterea motorului (W)
2350
Greutate totală admisă (kg)
650
Actualizări software disponibile până la
2032-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
246
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1695 x 975 x 1315
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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