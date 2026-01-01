Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75 | Kärcher

Funcțiile inteligente ale echipamentului precum sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE și dozarea apei dependente de viteză, sunt elemente esențiale ale mașinii de spălat pardoseli B 110 R. Capul periei cu role cu lățimea de lucru de 75 de centimetri și funcția de pre-maturare integrată impresionează printr-o performanță ridicată de curățare. Funcția inteligentă de umplere automată și sistemul automat de clătire al rezervorului sunt incluse standard pentru umplerea rapidă a acestuia cu apă proaspătă sau curățarea profundă a rezervorului de apă murdară. Ambele rezervoare au capacitatea de 110 litri. În plus, utilizatorii beneficiază de o reglare convenabilă a înălțimii scaunului și de lumini de conducere în timpul zilei pentru o siguranță mai mare. Cu zona B 110 R se pot realiza performanțe de aproximativ 4500 m² pe oră.

Scaun reglabil pe înălțime Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală. Dozare de apă dependentă de viteză Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Sistem inovator KIK Chei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.