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    Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp+R75 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu scaun, gri, cu volan și perii rotative în partea frontală.

    Masina de spalat pardoseli

    B 110 R Bp+R75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-429.0

    Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R de la Kärcher, alimentată cu baterie, asigură o productivitate de până la 4500 m² pe oră. Sistemul de clătire a rezervorului garantează un nivel mai ridicat de igienă.
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