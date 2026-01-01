Masina de spalat pardoseli B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90 | Kärcher

Extrem de bine echipată, ușoară și sigură de utilizat, mașina de spălat pardoseli cu operator la bord B 150 R obține rezultate de curățare excepționale, cu un randament de 7.200 m²/h la o viteză de lucru de 8 km/h. Un senzor de unghi de virare asigură un plus de siguranță. Rezervoarele de 150 de litri pentru apă uzată și apă curată – putând fi umplut rapid și în siguranță cu ajutorul funcției integrate Auto-Fill – asigură o capacitate suficient de mare. Lățimea de lucru de 90 cm, noua racletă robustă din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate și bateria de 170 Ah furnizată în dotare fac ca mașina să fie pregătită în mod optim pentru orice aplicație. Pentru a elimina majoritatea erorilor de operare, sistemul nostru brevetat KIK este, de asemenea, integrat în mașină și poate fi utilizat pentru a defini în avans drepturile individuale de acces. Mașina dispune de o protecție robustă din oțel împotriva impactului, role mari de deviere și o lumină de poziție montată standard, pentru a proteja utilizatorul și mașina în timpul operațiunilor de curățare dificile. Modul de economisire a energiei și sistemul de dozare a apei în funcție de viteză vă ajută să economisiți.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Încărcător integrat Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor. Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.