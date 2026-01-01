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    Masina de spalat pardoseli B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher gri, cu scaun și volan, utilizată pentru curățarea profesională a suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-156.0

    • Rezervoare de 150 l pentru apă curată/murdară, cap de periere cu disc de 90 cm, viteză de 8 km/h
    • Baterii AGM de 170 Ah care nu necesită întreținere, autonomie de până la 2,5 ore, max. 7200 m²/h
    • Dozare în funcție de viteză, frânare la viraje, numeroase opțiuni
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