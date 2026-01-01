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Țară: România
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Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.246-020.203
Angrenaj
Baterie
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
950
Rezervor apă curată / reciclată (l)
150 150
Baterie (V)
36
Durata de funcționare a bateriei (h)
5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
46
Consumul de apă (l/min)
7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
61
Puterea motorului (W)
2200
Greutate totală admisă (kg)
957
Greutate fără accesorii (kg)
560
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1790 x 1080 x 1410
Set de livrare
Echipamente
Informații produs
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