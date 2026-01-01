Mașina de frecat și uscat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori B 150 R + D75 cu încărcător opţional la bord este foarte ușor de manevrat şi ideală pentru spațiile interioare cu forme neregulate datorită designului său scurt şi zvelt. Mașina are două perii disc cu o lățime de lucru de 75 cm. Sistemul KIK, codificarea pe culori a elementelor de comandă, precum şi comutatorul EASY Operation fac funcţionarea mult mai uşoară. Toți parametrii de funcționare pot fi reglați prin intermediul afișajului color de mari dimensiuni. Mulţumită modului eco!efficiency, puterea motorului de aspirație și debitul de apă sunt reduse cu un singur clic - pentru o durată mai mare de funcționare. Sistemul de clătire a rezervorului (opțional) asigură curățarea ușoară și igienică a rezervorului de apă murdară. Funcția opțională de umplere automată pentru umplerea simplă a rezervorului de apă curată economisește timp prețios. (Acesta este un exemplu de configurație. Sunt disponibile diferite configurații.)

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Umplere automata (optional) Cu umplere automata a rezervorului de apa curata Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin. 4 tipuri de baterii din care puteti alege. Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.). Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor. Sistem de clatire a rezervorului (optional) Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Încărcător integrat Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională) Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.