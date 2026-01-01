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    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu scaun și volan, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    B 150 R + D 90

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-020.204

    • Compact și manevrabil
    • Întrerupător EASY Operation
    • Unitate de dozare a detergentilor DOSE
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