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    Masina de spalat pardoseli B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+ | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, gri, cu scaun și volan, design robust și roți mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-038.0

    • Rezervoare de 150 l pentru apă curată/murdară, cap de periere cu disc de 90 cm, versiune cu tracțiune integrală de 10 km/h
    • Baterii de 240 Ah, autonomie de până la 5 ore, max. 7200 m²/h, sistem de clătire a rezervoarelor
    • Capacitate excelentă de urcare de 18% (15% în timpul curățării), siguranță remarcabilă la conducere
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