Masina de spalat pardoseli B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+ | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli cu post de conducere B 150 R Bp Adv, dotată cu tracțiune integrală, permite utilajului să urce fără dificultate pante abrupte și să atingă un randament de până la 9000 m²/h, la o viteză de deplasare de până la 10 km/h. În plus, lățimea de lucru de 90 cm a capului de perie cu disc, performanța excelentă de aspirare a racletei robuste din aluminiu turnat sub presiune și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE, care economisește resursele, permit utilizatorilor să obțină cele mai bune rezultate de curățare. Elementele de comandă codificate prin culori, ecranul color mare care poate fi utilizat în 30 de limbi și sistemul brevetat de chei KIK asigură o operare ușoară, simplă și sigură a acestei mașini de curățat pardoseli, care este dotată și cu o lumină de zi. Funcția de umplere automată pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă proaspătă și sistemul de clătire automată a rezervorului facilitează semnificativ manipularea. Mașina este echipată și cu o protecție robustă împotriva impactului, cu role de deviere mari.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Transmisie integrala Poate fi folosit si in parcari auto abrupte, multietajate. Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare. O buna stabilitate, chiar si pe podele netede. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.