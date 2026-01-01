Masina de spalat pardoseli B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.246-033.0
Angrenaj
Baterie
Lățime de lucru perii (mm)
850
Lățime de lucru, aspirare (mm)
1180
Rezervor apă curată / reciclată (l)
150 150
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
5100
Randament practic pe suprafață (m²/h)
3600
Tipul bateriei
Cu întreținere redusă
Baterie (V / Ah)
36 / 240
Durata de funcționare a bateriei (h)
5
Timp de încărcare a bateriei (h)
11
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
220 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Capacitate de urcare (%)
10
Viteza periilor (rpm)
180 - 1300
Presiunea de contact a periilor (kg)
94
Consumul de apă (l/min)
7
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
67
Puterea motorului (W)
2600
Greutate totală admisă (kg)
957
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1790 x 1070 x 1420
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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