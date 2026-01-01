☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher cu scaun, gri, dotat cu perii rotative și rezervor mare.

    Masina de spalat pardoseli

    B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-033.0

    • Compact și manevrabil
    • Întrerupător EASY Operation
    Solicită o ofertă