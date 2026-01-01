Masina de spalat pardoseli B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat cu post de conducere B 150 R Bp, excelent echipată, are baterie 240 Ah, încărcător de baterie integrat și lumini de zi, funcționează impresionant în timpul curățării profunde și de întreținere, cu o performanță a suprafeței de 5100 m² pe oră. Rezultatele optime de curățare sunt asigurate de capul de perie din aluminiu turnat sub presiune, cu o lățime de 85 cm, cu funcție de pre-măturare, perii laterale duble care colectează și deșeurile din afara lățimii de lucru si racleta robusta din aluminiu. Sistemul de dozare DOSE a agentului de curățare economisește resursele. În plus, funcția de umplere și clătire automată a rezervorului permit umplerea sau curățarea rapidă a rezervoarelor de 150 l de apă proaspătă și uzată. Afișajul mare, color, care poate fi setat in 30 de limbi, sistemul patentat de chei KIK fac operarea pe cât de ușoară, pe atât de sigură. Capacitatea de a atribui diferiți utilizatori cu diferite drepturi de acces la programe este eficientă în prevenirea erorilor operatorului.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.