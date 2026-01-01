Cu un volum al rezervorului de 200 litri, mașina de frecat aspirat cu post de conducere B 200 R + D 110 are rezerve suficiente pentru curățarea suprafețelor de dimensiuni cuprinse între 2.500 și 7.000 m². Compactă, alimentată cu acumulatori și foarte ușor de operat, mașina cu cap de frecare cu perie cu disc și o lățime de lucru de 110 cm poate fi configurată pentru fiecare nevoie individuală. În plus față de caracteristicile standard, cum ar fi afișajul color de mari dimensiuni, prin care pot fi configurate în mod comod mai multe moduri de curățare, sistemul cu cheie KIK pentru a preveni erorile de operare sau modul eco!efficiency, sunt disponibile o mulțime de alte inovații opționale. Sistemul de clătire a rezervorului, de exemplu, permite curățarea igienică și simplă a rezervorului de apă murdară, în timp ce funcția de umplere automată permite umplerea simplă și cu economii de timp a rezervorului de apă curată. În plus, la cerere, pot fi implementate Dose, sistemul de dozare uniformă și precisă a volumului agentului de curățare, precum și o conexiune la Kärcher Fleet, sistemul nostru de gestionare a flotei..

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.). Dispozitiv configurabil Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare Solutie eficienta, practica. Umplere automata (optional) Cu umplere automata a rezervorului de apa curata Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin. 4 tipuri de baterii din care puteti alege. Sunt disponibili atât acumulatori fără întreţinere, cât şi acumulatori cu întreţinere redusă, cu 36 V/180 Ah sau 240 Ah. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor. Încărcător integrat Nu este necesar un incarcator separat. Manipulare confortabila si simpla. Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională) Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.