Echipat cu o racletă robustă de ultimă generație din aluminiu turnat sub presiune, un cap cu perii disc cu o lățime de lucru de 90 cm, un senzor de unghi de bracaj pentru siguranță sporită la viteze de lucru de 10 km/h, sistemul DOSE de dozare a detergentului (care conservă resursele) și sistemul de dozare a apei sensibil la viteză, mașina de spălat cu post de conducere B 220 R impresionează prin rezultate de curățare remarcabile.vEste, de asemenea, extrem de ușor și sigur de utilizat. Printre altele, acest lucru se datorează ecranului color mare, în 30 de limbi, și sistemului de chei patentat KIK (care poate fi utilizat pentru a atribui utilizatorilor diferiți drepturi de acces și, prin urmare, poate elimina erorile operatorului). Mașina vine, de asemenea, cu funcția Auto-Fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 litri, precum și cu sistemul automat de clătire a rezervorului, care facilitează curățarea rezervorului de apă murdară. Încărcătorul său încorporat facilitează încărcarea bateriei puternice de 240 Ah. O lumină de zi este, de asemenea, integrată ca dotare standard pentru o vizibilitate îmbunătățită.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu curățarea cu un furtun de apă convențional. O igienă mai bună. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.