Mașina de spălat B 220 R impresionează prin ușurința de utilizare, rezultatele optime de curățare și manevrabilitatea confortabilă. Are un design compact și este extrem de agilă, în timp ce capul periei cu rolă de 85 cm lățime, cu unitate de pre-măturat, și performanța excelentă de aspirare a noii raclete din aluminiu turnat sub presiune asigură curățarea eficientă. Randamentul său pe suprafață este de 8.500 m²/h. Sistemul de dozare a detergentului DOSE asigură utilizarea economică a resurselor valoroase. Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză economisește atât apă, cât și detergent. Înainte de a începe o aplicație, funcția Auto-Fill permite umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 l. Sistemul automat de clătire a rezervorului facilitează curățarea rezervorului de apă uzată. Comutatorul inteligent EASY Operation, elementele de control codificate prin culori, afișajul color mare, disponibil în 30 de limbi, și senzorul de unghi de virare asigură o operare ușoară a mașinii. În plus, o lumină de zi clar vizibilă și o protecție robustă din oțel împotriva impactului asigură siguranța și protecția persoanelor și a mașinii.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.