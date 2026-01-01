Masina de spalat pardoseli B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon | Kärcher

Curățați rapid și temeinic suprafețe foarte mari fără să vă faceți griji că veți rămâne fără baterie, cu mașina de spălat cu post de conducere B 220 R de înaltă performanță. Echipată standard cu două baterii AGM mari de 285 Ah și un încărcător încorporat pentru până la 5 ore de curățare neîntreruptă a pardoselilor. Combinată cu capul mare al periei cu disc, care oferă o lățime de lucru de 110 cm, racleta robustă de ultimă generație și două rezervoare de 220 de litri pentru apă curată și apă uzată, aceasta este capabilă să curețe până la 11.000 m²/h. Elementele de control au fost codificate cu culori pentru a facilita operarea, în timp ce sistemul brevetat KIK previne în mod eficient erorile operatorului. Sistemul Auto-Fill, care economisește timp prețios la umplerea rezervorului de apă curată, sistemul automat de clătire din rezervorul de apă uzată, sistemul de dozare a detergentului DOSE, împreună cu lumina de zi, girofar, protecția robustă împotriva impactului frontal, sistemul de dozare a apei în funcție de viteză și senzorul unghiului de virare fac din aceasta una dintre cele mai performante mașini din clasa sa.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat. Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare. Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede. Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Cap de perie cu tehnica de disc. Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu curățarea cu un furtun de apă convențional. O igienă mai bună.