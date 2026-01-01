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    Masina de spalat pardoseli B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher, gri, cu scaun și volan, roți mari și perii de curățare vizibile dedesubt.

    Masina de spalat pardoseli

    B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-277.0

    • Rezervoare de 220 l pentru apă curată/murdară, cap de perie cu disc de 110 cm, viteză de 10 km/h
    • Baterie AGM de 285 Ah, autonomie de până la 5 ore, max. 11.000 m²/h, încărcător încorporat
    • Dozare în funcție de viteză, clătire rezervor, lumină intermitentă
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