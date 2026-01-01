Masina de spalat pardoseli B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90 | Kärcher

Mașina de spălat cu post de conducere B 220 R, cu specificații tehnice de înaltă calitate, cu o baterie de 240 Ah cu durată lungă de viață, un încărcător de baterie integrat și lumină de zi, are o performanță impresionantă, cu o capacitate de lucru de puțin peste 9.000 m² pe oră. Capul periei cu disc de 90 cm lățime, combinat cu sistemul de dozare a detergentului DOSE, modul eco!efficiency, sistemul de dozare a apei în funcție de viteză și racleta robustă din aluminiu, oferă cele mai bune rezultate de curățare. Bateriile litiu-ion cu garanție lungă din partea producătorului fac curățarea fără probleme: nu este nevoie să schimbați bateria pe durata de viață a aparatului, acesta dispune de funcții de încărcare rapidă și încărcare intermediară, oferă o manipulare sigură și cel mai bun TCO. Cu funcția de umplere automată și clătirea automată a rezervorului, rezervoarele de apă curată și murdară de 220 de litri pot fi umplute sau curățate rapid pentru un plus de confort. Sistemul brevetat KIK previne în mod eficient erorile operatorului prin intermediul drepturilor de acces individuale. Cu viteză de deplasare de 10 km/h și senzor de unghi de virare.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Autonomie a bateriei cu până la 40% mai mare. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.