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    Masina de spalat pardoseli B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90 | Kärcher

    Mașină de curățat Kärcher profesională, gri, cu volan și scaun, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.246-284.0

    • Rezervoare de 220 l pentru apă curată/murdară, cap de perie cu disc de 90 cm, viteză de 10 km/h
    • Baterie litiu-ion de 240 Ah, autonomie de până la 5 ore, max. 9000 m²/h, încărcător încorporat
    • Dozare în funcție de viteză, frânare în viraje, clătirea rezervorului
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