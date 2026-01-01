Mașina de spălat cu post de conducere B 220R, este echipată cu baterii litiu-ion de 240 Ah, încărcător integrat și lumină de zi. Are o performanță impresionantă, cu o capacitate de curățare de puțin peste 8.500 m²/h. Rezultatele optime de curățare sunt asigurate de: capul de perii tip rolă din aluminiu turnat sub presiune, cu lățimea de 85 cm și funcție de pre-măturat; periile laterale duble care colectează deșeurile și din afara lățimii de lucru; sistemul de dozare a detergentului DOSE; modul eco!efficiency; Sistemul de dozare a apei sensibil la viteză; racleta robustă din aluminiu. Bateriile litiu-ion, cu garanție lungă din partea producătorului, fac curățarea fără efort: nu este nevoie să schimbați bateria pe durata de viață a mașinii. Aceasta dispune de funcții de încărcare rapidă și încărcare intermediară, oferă o manipulare sigură și cel mai bun TCO. Funcția Auto-Fill și clătirea automată a rezervorului înseamnă că rezervoarele de apă curată și uzată de 220 litri pot fi umplute și curățate rapid. Sistemul brevetat KIK previne erorile operatorului prin intermediul drepturilor de acces individuale. Mașina are o viteză de deplasare de 10 km/h și senzor de unghi de bracaj.

Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Autonomie a bateriei cu până la 40% mai mare. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.). Sistem de clătire a rezervorului Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă. O igienă mai bună. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE" Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Manevrare ușoară Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.