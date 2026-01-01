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    Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+D100 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher, gri, cu scaun pentru operator, volan și perii rotative în partea inferioară.

    Masina de spalat pardoseli

    B 260 RI Bp Dose+D100

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.480-253.0

    Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp, cu cap de perie cu disc, lățime de lucru de 100 cm, viteză de deplasare de 10 km/h și rezervoare de 260 l, pentru aplicații industriale dificile.
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