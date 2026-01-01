Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+D100 | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp este echipată standard cu sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose”, funcția de auto-umplere, un sistem manual de clătire a rezervorului, optimizarea automată a distribuției apei în curbe și lumini de lucru. Mașina robustă, cu role deflectoare solide și un coș din oțel inoxidabil pentru murdăria grosieră, este special concepută pentru cele mai dificile aplicații industriale și oferă rezultate excelente de aspirare datorită celor două turbine Ec și racletei nou dezvoltate, care a fost optimizată în ceea ce privește fluxul de aer. Viteza de deplasare de până la 10 km/h, rezervoarele de 260 de litri și lățimea de lucru a capului de perie cu disc de 100 cm permit o performanță ridicată. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. Opțional este disponibilă și o punte de curățare laterală pentru curățarea aproape de margini și extinderea lățimii de lucru.

Viteza de conducere 10 km/h Permite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe. Dotarea standard include două turbine Rezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă. Ștergător industrial sudat Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare „DOSE”. Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).