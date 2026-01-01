Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+SB+R100 | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.480-251.0Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp, cu cap de periere, cu rolă cu lățime de lucru de 100 cm, perii laterale integrate, rezervoare de 260 l și viteză de deplasare de 10 km/h, pentru aplicații industriale dificile.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (cm)
100
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1220
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1220
Lățime de lucru, aspirare (cm)
114
Rezervor apă curată / reciclată ( )
260 260
Recipient murdărie (l)
26
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
10000
Randament practic pe suprafață (m²)
7000
Baterie (V)
36
Viteza de conducere (km/h)
max. 10
Capacitate de urcare (%)
15
Viteza periilor (rpm)
1250
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
150 / 210
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
212
Consumul de apă (l/min)
9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Greutate totală admisă (kg)
1840
Greutate fără accesorii (kg)
678
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2000 x 1180 x 1570
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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