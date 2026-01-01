Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+SB+R120 | Kärcher

Aspirația excelentă a racletei nou dezvoltate, care a fost optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și capul de perie cu role reproiectat, cu funcție de măturare integrată pentru colectarea murdăriei grosiere, înseamnă că mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp oferă cele mai bune rezultate de curățare, în întregime, fără a fi nevoie de pre-măturare. Mașina este echipată cu două turbine Ec, funcție de auto-umplere, rezervor de apă curată de 260 de litri, un sistem manual de clătire a rezervorului, perii laterale, lumini de lucru și sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose”. Este special conceput pentru cele mai dificile aplicații industriale, așa cum demonstrează coșul de murdărie grosier din oțel inoxidabil și rolele deflectore solide. Viteza de conducere de până la 10 km/h și lățimea de lucru de 120 cm permit o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Distribuția apei este optimizată automat atunci când conduceți în curbe. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar.

Noul cap de perie cu role Rezultatele de măturare mult îmbunătățite și previne blocajele racletei. Rolele pot fi schimbate în câteva secunde și fără unelte. Rezultate excelente de curățare. Viteza de conducere 10 km/h Permite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe. Dotarea standard include două turbine Rezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă. Ștergător industrial sudat Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole. Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare „DOSE”. Economii de detergent. Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%). Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă. Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată. Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).