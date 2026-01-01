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    Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+SB+R120 | Kärcher

    Mașină de curățat Kärcher cu scaun, gri, cu perii galbene, faruri LED și volan, utilizată pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 260 RI Bp Dose+SB+R120

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.480-255.0

    Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp cu performanță ridicată pe suprafață datorită vitezei de deplasare de 10 km/h, capului de perie cu role de 120 cm și rezervoare de 260 l, pentru aplicații industriale dificile.
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