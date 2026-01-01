Masina de spalat pardoseli B 260 RI Bp Dose+SB+R120 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.480-255.0Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp cu performanță ridicată pe suprafață datorită vitezei de deplasare de 10 km/h, capului de perie cu role de 120 cm și rezervoare de 260 l, pentru aplicații industriale dificile.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (cm)
120
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1420
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1420
Lățime de lucru, aspirare (cm)
114
Rezervor apă curată / reciclată ( )
260 260
Recipient murdărie (l)
32
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
12000
Randament practic pe suprafață (m²)
8400
Baterie (V)
36
Viteza de conducere (km/h)
max. 10
Capacitate de urcare (%)
15
Viteza periilor (rpm)
1250
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
150 / 168
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
212
Consumul de apă (l/min)
9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Greutate totală admisă (kg)
1840
Greutate fără accesorii (kg)
696
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2000 x 1380 x 1570
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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