Cu o punte de spălare laterală care poate fi integrată ca opțiune și trei capete de periere, mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp, alimentată cu baterie, este proiectată pentru cele mai dificile aplicații industriale și poate fi configurată pentru a se potrivi cerințelor individuale. Cele trei capete de periere selectabile sunt împărțite între un cap de periere cu discuri (100 cm lățime de lucru) și două capete de periere, cu lățimi de lucru de 100 cm și 120 cm. De asemenea, racleta a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine Ec pentru a oferi rezultate remarcabile de aspirare. Datorită vitezei sale de conducere de până la 10 km/h, mașina permite o performanță ridicată. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. În plus, distribuția apei este optimizată automat atunci când conduceți în curbe. Echipamentele standard includ: funcția de umplere automata pentru umplerea eficientă a rezervorului de apă proaspătă de 260 de litri, un sistem manual de clătire a rezervorului și lumini de lucru.

Noul cap de perie cu role Rezultatele de măturare mult îmbunătățite și previne blocajele racletei. Rolele pot fi schimbate în câteva secunde și fără unelte. Rezultate excelente de curățare. Viteza de conducere 10 km/h Permite o performanță mare a suprafeței într-un timp scurt și operațiuni rapide de transport. Senzorul unghiului de virare acționează ca o funcție de siguranță atunci când conduci în curbe. Există frânare automată dacă viteza este prea mare atunci când conduci în curbe. Dotarea standard include două turbine Rezultate excelente de aspirare pe toate suprafețele. Turbine Ec fără uzură. Flux de aer optimizat cu noua racletă. Ștergător industrial sudat Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare. Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare. Suport de paralelogram robust cu funcție de evitare pentru obstacole. Sistem inovator KIK Securitate crescută împotriva operării incorecte Reducerea costurilor de servisare Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului. Afisaj mare color Afisare clară a programului curent. Operare simplă și durată de instruire mai scurtă. Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Consum redus de energie. Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei. Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).