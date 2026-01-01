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Țară: România
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Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.480-252.0Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack, cu o baterie puternică, încărcător de baterie de înaltă performanță, lățime de lucru de 100 cm și cap de perie cu role, pentru aplicații industriale dificile.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (cm)
100
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1220
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1220
Lățime de lucru, aspirare (cm)
114
Rezervor apă curată / reciclată ( )
260 260
Recipient murdărie (l)
26
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
10000
Randament practic pe suprafață (m²)
7000
Tipul bateriei
Cu întreținere redusă
Baterie (V / Ah)
36 / 630
Durata de funcționare a bateriei (h)
5
Timp de încărcare a bateriei (h)
12
Viteza de conducere (km/h)
max. 10
Capacitate de urcare (%)
15
Viteza periilor (rpm)
1250
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
150 / 210
Lățimea de întoarcere a culoarului (cm)
212
Consumul de apă (l/min)
9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Greutate totală admisă (kg)
1840
Greutate fără accesorii (kg)
1430
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2000 x 1180 x 1570
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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