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    Mașină de curățat Kärcher cu scaun, gri, cu perii galbene, faruri LED și volan, utilizată pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.480-252.0

    Mașină de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack, cu o baterie puternică, încărcător de baterie de înaltă performanță, lățime de lucru de 100 cm și cap de perie cu role, pentru aplicații industriale dificile.
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