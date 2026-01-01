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    Mașină de curățat Kärcher cu scaun, gri, cu perii galbene, faruri LED și volan, utilizată pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.480-256.0

    Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack are rezultate excelente de aspirare, viteza de deplasare de 10 km/h este proiectata pentru aplicații industriale dificile, cu o baterie și un încărcător extern in livrarea standard.
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