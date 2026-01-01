Masina de spalat pardoseli B 50 W Anniversary Edition | Kärcher

Echipamente

FACT

DOSE

Funcție de măturare

Mecanism de tracțiune

Sistem cu două rezervoare

Sistem de clătire a rezervorului

Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei

Funcționare prin intermediul aplicației

Auto-Fill

Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%

Tipul duzelor de aspirare: Linatex®

Cu dozarea apei în funcție de viteză

Culoarea și conceptul de operare Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor

Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot

Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare