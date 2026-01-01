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    Masina de spalat pardoseli B 50 W Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional cu șase recipiente de detergent verde.

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    IF Design Award 2023

    Masina de spalat pardoseli

    B 50 W Anniversary Edition

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-271.0

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