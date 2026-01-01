Masina de spalat pardoseli B 50 W Bp Pack 115Ah+D51 | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat B 50 W Bp alimentată cu baterii este ideală pentru curățarea eficientă a podelei în medii industriale. Designul compact oferă o imagine de ansamblu mai bună și o manevrabilitate excelentă chiar și în zonele greu accesibile. Mașina de frecat-aspirat are un design robust, cu un cap de periere și o racletă din aluminiu turnat durabil. Racleta parabolica asigura o aspiratie perfecta, chiar si pe suprafete structurate si in curbe stranse. Capul de periere D 51 cu un singur disc oferă în mod fiabil rezultate de curățare remarcabile de întreținere sau curățare intermediară și funcționare silențioasă în timpul programului de lucru. Baterie AGM, de 115 Ah, este puternică și oferă o performanță ridicată pentru o perioadă lungă de funcționare. Tracțiunea facilitează funcționarea și reduce efortul fizic pentru utilizatori. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. Setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul dvs. cu aplicația „Machine connect”.

Mașină extrem de compactă Privire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie D 51 cu un singur disc Silențios și eficient din punct de vedere energetic. Curățare în timpul orelor de lucru cu autonomie mare a bateriei.