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    Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, de culoare gri, cu roți și perie rotativă în partea frontală.

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    Masina de spalat pardoseli

    B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-249.0

    Mașina de frecat-aspirat B 50 W Bp pentru curățarea umedă a podelei are in dotare componente robuste din aluminiu, baterie puternică AGM de 115 Ah, sistem de dozare, cap de perie cu disc D 51 și funcție de auto-umplere / clătire automată.
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