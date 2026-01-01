Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp Pack 115Ah+R55 | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat B 50 W Bp alimentată cu baterii este ideală pentru curățarea eficientă a podelei în medii industriale. Designul compact oferă o imagine de ansamblu mai bună și o manevrabilitate excelentă chiar și în zonele greu accesibile. Capul de periere și racleta din aluminiu turnat fac ca mașina de frecat-aspirat să fie extrem de robustă și durabilă. Racleta parabolica asigura o aspiratie perfecta, chiar si pe suprafete neuniforme si in curbe stranse. Capul de periere R 55 asigură o curățare remarcabilă – în special pe suprafețele structurate. Bateria AGM integrată furnizează 115 Ah si oferă performantă ridicată pentru o perioadă lungă de funcționare. Tracțiunea facilitează funcționarea și, prin urmare, reduce solicitarea fizică a utilizatorilor. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară, sistemul de umplere automată oferă umplerea ușoară a rezervorului de apă proaspătă și are o funcție de oprire automată a apei. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău cu aplicația „Machine connect”.

Mașină extrem de compactă Privire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie R 55 cu role duble Presiune mare de contact și viteza periei. Rezultate excelente de curățare, inclusiv pentru sarcinile de curățare profundă și pe podele structurate. Funcție integrată de pre-măturare.