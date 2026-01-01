Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp Pack 115Ah+R55 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-242.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
550
Lățime de lucru, aspirare (mm)
850
Rezervor apă curată / reciclată (l)
50 50
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
3600
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2160
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 115
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Timp de încărcare a bateriei (h)
10
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza de conducere (km/h)
max. 6
Viteza periilor (rpm)
965
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
15.5 / 63
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1400
Consumul de apă (l/min)
2.6
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Greutate totală admisă (kg)
235
Greutate fără accesorii (kg)
171
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1284 x 663 x 1082
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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