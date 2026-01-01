Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat compactă B 50 W Bp este ideală pentru curățarea eficientă a podelei și se mândrește cu un design deosebit de robust. Capul de periere și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat de lungă durată – pentru o aspirație excelentă chiar și pe suprafețe structurate și înguste. Capul de periere D 51 cu un singur disc cu funcții de măturare integrate asigură în mod fiabil rezultate de curățare optime și minuțioase. Bateria litiu-ion de 80 Ah asigură o durată lungă de funcționare. Designul compact al mașinii oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bune chiar și în zone deosebit de înguste. Tracțiunea cu roți facilitează funcționarea și reduce efortul fizic. Noul sistem de dozare DOSE ajută, de asemenea, la dozarea precisă a agenților de curățare – economisind bani și economisind resurse. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară. Furtunul universal și sistemul de umplere automată cu funcție de oprire încorporată facilitează umplerea ușoară a rezervorului cu apă curată la orice robinet. În plus, setările și informațiile avansate pot fi accesate cu ușurință de pe smartphone-ul tău datorită aplicației „Machine connect”.

Mașină extrem de compactă Privire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie D 51 cu un singur disc Silențios și eficient din punct de vedere energetic. Curățare în timpul orelor de lucru cu autonomie mare a bateriei. Sistem Eco!Flow Permite dozarea apei în funcție de viteză. Rezultate de curățare constant bune, chiar și în curbe. Sistem nou de dozare a agentului de curățare „DOSE”, integrat Dozare exactă a agentului de curățare. Rezultate de curățare constant bune și economii eficiente de costuri. Schimbarea fără contact a agenților de curățare datorită sistemului cu buclă închisă. Sistem de clătire a rezervorului cu clătire automată Curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară. Fără stropire. Sistem de umplere automată cu apă proaspătă Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă. Economie de timp în timpul procesului de curățare, fără preaplin datorită opririi automate.