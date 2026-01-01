Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-229.0B 50 W Bp este o mașină de frecat-aspirat compactă pentru curățarea podelei cu componente robuste din aluminiu, baterie Li-ion de 80 Ah, sistem de dozare, clătire rezervor, cap de periere cu discuri D 51 și funcție de umplere automată
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
510
Lățime de lucru, aspirare (mm)
850
Rezervor apă curată / reciclată (l)
50 50
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
3060
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1840
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.6 / 90
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Timp de încărcare a bateriei (h)
7
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza de conducere (km/h)
max. 6
Viteza periilor (rpm)
140
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
29 / 32
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1400
Consumul de apă (l/min)
2.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Greutate totală admisă (kg)
245
Greutate fără accesorii (kg)
159.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1367 x 609 x 1082
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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