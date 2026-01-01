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    Masina de spalat pardoseli B 50 W Bp+D51 | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, de culoare gri, cu roți și perie rotativă în partea frontală.

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    IF Design Award 2023

    Masina de spalat pardoseli

    B 50 W Bp+D51

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-220.0

    Mașina de spălat pardoseli B 50 W Bp pentru curățarea umedă a podelei are componente robuste din aluminiu, cap de perie cu un singur disc D 51, furtun de umplere universal și compatibilitate smartphone.
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