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    Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, de culoare gri, cu roți și perie rotativă în partea frontală.

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    Masina de spalat pardoseli

    B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-228.0

    B 50 W Bp mașină de frecat-aspirat, compactă, pentru curățarea umedă a podelei, cu componente robuste din aluminiu, sistem de dozare, curățare rezervor, cap de periere cu discuri D 51 și funcție de umplere automată/clătire automată.
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