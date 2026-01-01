Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat, compactă, B 50 W Bp este ideală pentru curățarea eficientă a podelei și impresionează cu un design deosebit de robust. Capul periei și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat sub presiune – pentru o aspirație excelentă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Capul de periere D 51, cu un singur disc, asigură, în mod silențios și fiabil, rezultate optime de curățare. Designul compact al mașinii de frecat-aspirat oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bune, în special în zonele înguste. Tracțiunea facilitează funcționarea și reduce efortul fizic al utilizatorului. Noul sistem de dozare „Dose” ajută, de asemenea, la dozarea precisă a agenților de curățare, economisind bani și resurse. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară, sistemul de umplere automată asigură umplerea ușoară a rezervorului de apă proaspătă și are o funcție de oprire automată a apei. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet, cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău, cu aplicația „Machine connect”.

Mașină extrem de compactă Privire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie D 51 cu un singur disc Silențios și eficient din punct de vedere energetic. Curățare în timpul orelor de lucru cu autonomie mare a bateriei. Sistem Eco!Flow Permite dozarea apei în funcție de viteză. Rezultate de curățare constant bune, chiar și în curbe. Sistem nou de dozare a agentului de curățare „DOSE”, integrat Dozare exactă a agentului de curățare. Rezultate de curățare constant bune și economii eficiente de costuri. Schimbarea fără contact a agenților de curățare datorită sistemului cu buclă închisă. Sistem de clătire a rezervorului cu clătire automată Curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară. Fără stropire. Sistem de umplere automată cu apă proaspătă Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă. Economie de timp în timpul procesului de curățare, fără preaplin datorită opririi automate.