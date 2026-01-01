☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp+R55 | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru pardoseli, gri, cu roți și perii roșii, văzut din lateral.

    Premii și gamă exclusivă

    IF Design Award 2023

    Masina de spalat pardoseli

    B 50 W Bp+R55

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-222.0

    Mașina de spălat pardoseli B 50 W Bp pentru curățarea umedă a podelei are componente robuste din aluminiu, cap de perie R 55, furtun de umplere universal și compatibilitate smartphone.
    Solicită o ofertă