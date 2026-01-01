Masina de spalat pardoseliB 50 W Bp+R55 | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli compactă B 50 W Bp este ideală pentru curățarea eficientă a podelei și impresionează cu designul său deosebit de robust. Capul periei și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat sub presiune – pentru o aspirație excelentă chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Capul periei R 55 cu funcție de măturare integrată asigură în mod fiabil rezultate optime de curățare și podele curate. Designul compact al mașinii de spălat pardoseli oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bună chiar și în zonele greu accesibile. Tracțiunea simplifică funcționarea și reduce efortul fizic pentru utilizatori. Apa proaspătă este ușor de completat la orice robinet cu furtunul universal de umplere. În plus, setările și informațiile avansate pot fi controlate cu ușurință de pe smartphone-ul tău cu aplicația „Machine connect”.

Mașină extrem de compactă Privire de ansamblu bună și manevrabilitate excelentă. Manipulare ușoară, sigură și robustă pentru a preveni deteriorarea. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie R 55 cu role duble Presiune mare de contact și viteza periei. Rezultate excelente de curățare, inclusiv pentru sarcinile de curățare profundă și pe podele structurate. Funcție integrată de pre-măturare.