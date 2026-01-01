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    Masina de spalat pardoseli B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, de culoare gri, cu roți și perie rotativă în partea frontală.

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    Masina de spalat pardoseli

    B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+Dose+Rinse+Autofill

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-239.0

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