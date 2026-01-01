☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseli B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru pardoseli, gri, cu roți și perii roșii, văzut din lateral.

    Premii și gamă exclusivă

    IF Design Award 2023

    Masina de spalat pardoseli

    B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Dose+Rinse+Autofill

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-233.0

    B 50 W Bp este o mașină de frecat-aspirat compactă pentru curățarea podelei cu componente din aluminiu, baterie Li-ion de 80 Ah, sistem de dozare, clătire rezervor, cap de periere cu role R 55 și funcție de umplere automată.
    Solicită o ofertă