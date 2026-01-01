Masina de spalat pardoseliB 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+Dose+Rinse+Autofill | Kärcher

Mașina de frecat-aspirat compactă B 50 W Bp se mândrește cu un design deosebit de robust. Capul de periere și racleta sunt fabricate din aluminiu turnat sub presiune – pentru o aspirație excelentă chiar și pe suprafețe structurate și înguste. Capul de periere cu rola R 55 cu funcții de măturare integrate asigură în mod fiabil rezultate optime de curățare și podele curate. Bateria litiu-ion de 80 Ah alimentează mașina și permite o durată lungă de funcționare. Funcția de încărcare rapidă reduce timpii de încărcare și perioadele lungi de oprire. Designul compact al mașinii oferă o imagine de ansamblu și o manevrabilitate mai bune. Tracțiunea cu roți facilitează funcționarea și reduce efortul fizic. Noul sistem de dozare DOSE ajută, de asemenea, la dozarea precisă a agenților de curățare – economisind bani și resurse. Funcția de clătire automată permite curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară. Furtunul universal și sistemul de umplere automată cu funcție de oprire încorporată facilitează umplerea ușoară a rezervorului de apă curată la orice robinet. În plus, setările și informațiile avansate pot fi accesate cu ușurință de pe smartphone-ul tău datorită aplicației „Machine connect”.

Încărcător rapid pentru baterii litiu-ion, 50 A Încărcat complet în doar două ore. Mașina este întotdeauna gata de funcționare pentru productivitate și flexibilitate maxime. Aplicație pentru smartphone-uri „Machine connect”. Gamă extinsă de funcții și informații. Monitorizarea resurselor, creșterea productivității, pictograme informative pentru întreținere și depanare. Ajustarea parametrilor, editarea autorizațiilor KIK. Cap de perie și racletă din aluminiu turnat Componente robuste și rezistente la uzură. Mai puține opriri ale mașinii și productivitate mai mare la costuri mai mici. Racleta parabolica cu lamele de aspirare Linatex Aspirație perfectă, chiar și pe suprafețe structurate și în curbe strânse. Risc redus de alunecare și mai puțină reluare manuală. Cap de perie R 55 cu role duble Presiune mare de contact și viteza periei. Rezultate excelente de curățare, inclusiv pentru sarcinile de curățare profundă și pe podele structurate. Funcție integrată de pre-măturare. Sistem Eco!Flow Permite dozarea apei în funcție de viteză. Rezultate de curățare constant bune, chiar și în curbe. Sistem nou de dozare a agentului de curățare „DOSE”, integrat Dozare exactă a agentului de curățare. Rezultate de curățare constant bune și economii eficiente de costuri. Schimbarea fără contact a agenților de curățare datorită sistemului cu buclă închisă. Sistem de clătire a rezervorului cu clătire automată Curățarea fără contact a rezervorului de apă murdară. Fără stropire. Sistem de umplere automată cu apă proaspătă Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă. Economie de timp în timpul procesului de curățare, fără preaplin datorită opririi automate.