Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.259-010.205Masina de frecat-aspirat condusa manual (80 l) cu sistem de tractiune. Ideala pentru 1.500-3.000 m². Exemplu de configurare cu perii cilindrice cu functie de maturare si latime de lucru 75 cm.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
750
Lățime de lucru, aspirare (mm)
940
Rezervor apă curată / reciclată (l)
80 80
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
3000
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2250
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 240
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Timp de încărcare a bateriei (h)
9
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm)
210
Presiunea de contact a periilor (kg)
54
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1800
Consumul de apă (l/min)
10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
69
Tensiune (V)
100 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Puterea motorului (W)
2200
Greutate totală admisă (kg)
404
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1617 x 810 x 1154
Set de livrare
Echipamente