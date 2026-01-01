Masina de frecat-aspirat B 80 W Bp condusa manual actionata cu baterii de tipuri diferite (24 V, 170-240 Ah). Cu cap perie si perii perii disc, functie complet automata de ridicare si coborare a accesoriului cu muchie din cauciuc, latime de lucru 75 cm, afisaj LCD color, sistem de tractiune si sistem cheie KIK pentru protejarea contra functionarii necorespunzatoare. Functie suplimentara: modul eco prelungeste durata de viata a bateriei, sistem de clatire a rezervorului pentru curatarea automata a rezervorului de apa murdar, fara improscare, functie de umplere automata pentru umplerea comoda arezervorului de apa. Indicatie: exemplu de configurare. Masina este disponibila cu echipare si functii diferite, de ex., diferite baterii, versiuni de cabluri, sistem de dozare a agentului de curatare DOSE sau cu o latime de lucru de 55 cm.

4 tipuri de baterii din care puteti alege. Tipuri de baterie: fara intretinere 170 Ah (C5) cu tehnologie fleece, fara intretinere 180 Ah (C5), cu intretinere redusa 180 Ah (C5) sau fara intretinere 240 Ah (C5). Curba de incarcare a incarcatorului incorporat este perfect adaptata la diferitele tipuri de baterie. Pentru o durata extinsa de viata a bateriei Funcție comodă Auto-Fill Umplerea rezervorului cu apa proaspata, pentru economie de timp Umplerea prin intermediul furtunului de apa proaspata se opreste automat cand rezervorul este plin Coborare si ridicare automata a capului de perie si a muchiei cauciucate. Capul de perie si muchia cauciucata sunt coborate automat, in functie de programul de curatare selectat. Practic: muchia cauciucata este ridicata automat in marsarier. Cap de perie cu tehnica de disc. Cu latime de lucru de 65 sau 75 cm Operare usoara: desprinderea periei folosind pedala de picior, blocare prin coborarea masinii sau prindere manuala. Întrerupător EASY Operation Operare foarte usoara Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Pentru un consum de energie semnificativ redus si un interval de functionare a bateriei substantial mai lung. Extrem de silentios, deci adaptat pentru spatii sensibile la zgomot (de ex., spitale sau hoteluri). Manipulare simpla Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori Functionare simplificata si intervale de instruire mai scurte Presiune de contact ajustabila a periei Presiune de contact ajustabila electric Reglare usoara a presiunii de contact Presiunea de contact este reglata automat Mecanism de tracțiune Functionare fata/spate infinit variabila. Viteza maxima poate fi presetata. Grinda de aspirare dreapta sau curbata Aspirare perfecta pe orice podea. Sunt disponibile diferite lame ale muchiilor cauciucate: cauciuc natural, poliuretan rezistent la ulei, lame cauciucate cu orificii pentru podele sensibile sau inchise pentru podele dure.